DAS soll eine Tribüne sein? Sturm-Fans boykottieren

Das ÖFB-Cup-Duell zwischen Austria Klagenfurt und Sturm Graz könnte vor nur wenigen Zuschauern über die Bühne gehen. Und das, obwohl hunderte Fans aus Graz über die Pack nach Klagenfurt reisen.

Denn die Sturm-Anhänger wollen die Partie der zweiten Cup-Runde boykottieren. Der Grund dafür ist der Auswärtssektor im Karawankenblick-Stadion.Hinter dem Namen verbirgt sich einer der Trainingsplätze neben dem Wörthersee-Stadion, auf dem die Klagenfurter Austria ihre Heimspiele austrägt, während in der Arena die Kunstinstallation ""For Forest" zu sehen ist.Doch der Auswärtssektor ist nicht für die Grazer Hundertschaft ausgelegt, beklagen die Sturm-Fans des "Kollektiv 1909". Der Auswärtssektor wurde auf der Rampe zum Wörthersee Stadion mit Podesten installiert. "Weit entfernt vom Spielfeld mit stark eingeschränkter Sicht aus der ersten Reihe und mit null (!) Sicht ab der zweiten Reihe", beklagen sich die Sturm-Anhänger."Trotz intensiver Bemühungen unseres Vereins konnte keine zufriedenstellende Lösung gefunden werden, Austria Klagenfurt hat sogar die Gespräche mit Sturm einseitig abgebrochen", beklagten sich die Grazer Fans weiter. "15 Euro sind eine Verhöhnung der Zuschauer. Zeigen wir, dass wir uns das nicht gefallen lassen."Deshalb planen die Sturm-Anhänger drastische Maßnahmen. "Wir werden in jedem Fall nach Klagenfurt fahren, jedoch unter diesen Voraussetzungen nicht ins Stadion gehen und rufen alle Sturmfans auf, sich dieser Vorgehensweise anzuschließen! Sollten uns die Kärntner wider Erwarten doch noch einen anderen Sektor anbieten oder auf eine andere Art und Weise einlenken, werden wir das Spiel besuchen. Andernfalls werden wir das Spiel schweren Herzens boykottieren."