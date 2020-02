Sturm-Streithähne sprachen sich bei Bier aus

Sturms Geschäftsführer Sport Günter Kreissl richtete seinem Präsidenten Christian Jauk per Interview aus, dass er sich unprofessionell verhält. Beim gemeinsamen Bier schlossen die beiden aber prompt wieder Frieden...

Die Vorgeschichte: Christian Jauk, Präsident des SK Sturm Graz, sprach in einem "Sky"-Interview bereits offen über einen Abgang seines Geschäftsführers Sport Günter Kreissl im Sommer – was den Angesprochenen aber sichtlich erboste, obwohl er selbst bereits laut über eine Pause in Graz nachdachte."Ich halte das Verhalten für unprofessionell", richtete Kreissl seinem Boss Jauk in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung" aus. "Es gibt klare Tendenzen, aber ich kann meinen Abgang nicht bestätigen. Es ist nichts verschriftlicht und es gibt bisher keine gegenseitige Abstimmung."Wer jetzt denkt, dass es bei den "Blackies" ordentlich kracht, irrt aber. Um 22 Uhr abends posteten die beiden vermeintlichen Streithähne über den Twitter-Account des Vereins ein Foto, das sie voller Eintracht und breit grinsend beim Biertrinken zeigt."Wir freuen uns auf die morgige gemeinsame Pressekonferenz", richteten die beiden der Sturm-Familie aus. Was sie am Mittwoch um 16 Uhr verkünden werden, ließen sie aber offen...