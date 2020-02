Sturm "Yulia" fegt nun mit 122 km/h über Österreich

Experten kündigten für Sonntagabend an, dass Sturmtief "Yulia" über Österreich hinwegfegen würde. Für Wien und Teile des Burgendlandes und Niederösterreich herrscht die rote Warnstufe.

Windspitzen erreichen mehr als 100 km/h

Sturmtief "Yulia" fegt derzeit durch Europa. Am Sonntagnachmittag war es noch über Holland und Deutschland. Am Abend kam der Sturm auch nach Wien, Niederösterreich und Burgenland.Schon am Nachmittag wurden in den drei Bundesländern Windspitzen mit bis zu 70 Stundenkilometern gemessen. Doch, dass das noch nicht der Höhepunkt war, beweisen die Messwerte von Sonntagabend.Auf der Hohen Warte in Wien blies der Wind bereits mit stattlichen 83 km/h. Noch heftiger erwischte es die Gemeinde Gumpoldskirchen in Niederösterreich. Hier wurden um 18 Uhr 91 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit gemessen.Um die Spur stärker ging der Wind übrigens in Wiener Neustadt. Am Flugplatz wurden Sturmböen mit 96 Stundenkilometern gemessen.Doch auch das sind keine rekordverdächtigen Werte. Denn in zwei Gemeinden fegte "Yulia" den Bürgen in dreistelliger Geschwindigkeit um die Ohren. Mit exakt 100 Stundenkilometern fegte der Sturm über die Rax auf 1.558 Metern Seehöhe hinweg.Der absolute Spitzenwert wurde jedoch am Jauerling gemessen. Der Berg mit 961 Metern Höhe liegt im südöstlichen Waldviertel. Am frühen Sonntagabend wurden hier Windstärken mit unfassbaren 122 Stundenkilometern gemessen.Der Wind sorgte un Niederösterreich bereist für ersten Schäden. Auf Grund von entwurzelten Bäumen musste die Feuerwehr in Ebreichsdorf ausrücken.