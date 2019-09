Sturmwarnung für Raum Krems und St. Pölten

Wetterwarnung in Niederösterreich am Montag.

Unwetterwarnung für den Zentralraum Niederösterreich für Montag: Ab der Früh zieht ein schwerer Sturm über NÖ mit Spitzen von bis zu 100 km/h!

Die ubimet-Unwetterzentrale warnt mit der Alarmstufe "ROT": Ein schwerer Sturm zieht über Teile von NÖ, betroffen ist vor allem der Raum St. Pölten und das Gebiet um Krems.Gültig ist die Warnung von ubimet ab Montag, 30.09.2019, von 5:00 Uhr bis Montag, 30.09.2019, 17:00 Uhr. Ausgabezeitpunkt der Warnung war am Sonntag um 12:23 Uhr.Von Montagmorgen bis Montagnachmittag erreicht der Wind aus West zeitweise Sturmstärke mit Spitzenböen von 80 bis 100 km/h, heißt es seitens von ubimet. Der Schwerpunkt des Sturms liegt zwischen Montagmorgen und Montagnachmittag.* Bäume können entwurzelt werden, größere Äste abbrechen.* Dächer und Schornsteine können beschädigt werden, auch größere Gegenstände umherfliegen, Schilder und Werbetafeln umfallen.* Große Schwierigkeiten beim Gehen und Radfahren.* Erhebliche Probleme bei Fahrten mit Fahrzeugen mit großem Luftwiderstand oder mit Anhängern.* Strom und Telefon können zeitweise ausfallen.* Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr, mitunter auch im Flug - und Schiffsverkehr.Es handelt sich hierbei um mögliche Auswirkungen, die von Wetterlage zu Wetterlage variieren können.* Meiden Sie Waldgebiete oder den Aufenthalt in der Nähe größerer Bäume.* Stellen Sie sich auf teils erhebliche Verspätungen von Bussen und Bahnen ein.* Vermeiden Sie unnotwendige Autofahrten, vor allem mit Fahrzeugen, die dem Wind große Angriffsflächen bieten.* Parken Sie ihr Auto nicht unmittelbar neben einem Baum.* Seien Sie auf herumfliegende Gegenstände und herabfallende Dachziegel gefasst.* Schließen Sie Fenster und Türen.* Befestigen Sie lose Gegenstände (Blumentöpfe, Gartenmöbel, Sonnenschirm etc.) oder bringen Sie diese in geschlossene Räume.