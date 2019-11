Sturz in Supermarkt, Opfer (17) mit Heli ins Spital

Bei einem Arbeitsunfall in Wien-Landstraße wurde eine junge Frau verletzt.

Aufregung am Donnerstag kurz nach 12 Uhr bei der Kleinen Marxerbrücke in Wien-Landstraße: Polizisten sperrten die Straße, dann setzte ein Rettungshubschrauber zur Landung an und nahm kurz darauf eine 17-jährige Patientin an Bord. Diese war zuvor an ihrer Arbeitsstelle, einem nahen Supermarkt, gestürzt und auf den Hinterkopf gefallen.Die junge Frau trug Blessuren am Kopf davon; die Sanitäter befürchteten auch eine Wirbelsäulenverletzung. Um weitere schwere Verletzungen zu vermeiden, wurde die Verunfallte daher möglichst schonend mit einem Helikopter in ein Spital gebracht.