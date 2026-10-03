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Heftige Unwetter in Spanien
Heftige Unwetter in Spanien
Reuters
Unwetter in Kastilien

Sturzfluten in Spanien reißen Autos mit

Katastrophale Unwetter in Kastilien: sintflutartige Regenfälle führen zu Sturzfluten. Videos zeigen, wie Wassermassen Autos mitreißen.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
03.10.2026, 22:02
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Am Freitag haben heftige Unwetter die spanische Region Kastilien heimgesucht. Die Regenfälle waren so intensiv, dass sich innerhalb kürzester Zeit reißende Ströme bildeten.

Dramatische Videoaufnahmen zeigen, wie die braunen Wassermassen Fahrzeuge erfassen und einfach mitreißen. Die Wucht der Sturzfluten war enorm.

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Wie BILD.de unter Berufung auf Extremwetter.tv meldet, handelt es sich um sintflutartige Niederschläge, die zu den plötzlichen Überflutungen führten.

Mittelmeerregion immer öfter betroffen

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Experten warnen, dass solche extremen Wetterereignisse im westlichen Mittelmeerraum zunehmen. Besonders niedrig liegende Gebiete, Bäche und Schluchten gelten als gefährdet für sogenannte Blitzüberschwemmungen.

Sogenannte stationäre Höhentiefs können sich über dem Mittelmeer tagelang festsetzen und führen dann zu mehrtägigen Starkregen-Ereignissen. In Küstengebieten sind dabei stellenweise 200 bis 300 Millimeter Niederschlag möglich.

red,03.10.2026, 22:02
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