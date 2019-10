Suche nach Kreisverkehr-Vandalen in Nenzing

Bislang unbekannte Täter beschädigten drei Plexiglas-Leuchten in der Mitte des Kreisverkehrs in Nenzing (Bezirk Bludenz). Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum zwischen Freitag, 18. Oktober, 9 Uhr und Samstag, 19. Oktober, 12:15 Uhr drei Plexiglas-Leuchten, die in der Mitte des Kreisverkehrs der L 190 in Nenzing (Bezirk Bludenz) montiert sind.Die Polizeiinspektion Nenzing bittet Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (0) 59 133 8106 zu melden.