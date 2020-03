Südautobahn gesperrt, weil Lkw völlig ausbrannte

Ein spektakulärer Brand eines Lkw im Bezirk Neunkirchen führte am Mittwochabend zu einer Sperre der "Süd" in Fahrrichtung Graz.

Größerer Einsatz für Polizei und Feuerwehr auf der Südautobahn bei Zöbern (Bezirk Neunkirchen) am Mittwochabend: Ein Lkw fing Feuer, der Lenker konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.Der Lkw brannte jedoch völlig aus, die Feuerwehren löschten. Die A2 in Fahrtrichtung Graz wurde gänzlich gesperrt. Es kam zu einer Staubildung und teils gröberen Zeitverlust für Autofahrer.