i Super Mario Spielfigur pixabay.com Gaming Super Mario 64: 30 Jahre altes Rätsel gelöst Ein Fan hat mit cleverer Technik endlich entziffert, was auf der mysteriösen Plakette im Nintendo-Klassiker steht. Das Ergebnis überrascht. Von Technik Heute 21.10.2026, 10:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit 1996 rätseln Spieler auf der ganzen Welt über ein Detail in Super Mario 64: Im Hinterhof des Schlosses steht eine Stern-Statue mit einer Plakette. Die Inschrift war aber mit nur 32 x 32 Pixeln viel zu klein zum Lesen.

Das hat die Gaming-Community aber nicht davon abgehalten, wilde Theorien aufzustellen. Besonders hartnäckig hielt sich die Theorie, dort stünde "L is real 2401" - ein versteckter Hinweis, dass Luigi sich doch irgendwo im Spiel verstecke.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie es bei t3n heißt, hat ein Fan unter dem Namen "Supermochi64" jetzt eine technische Analyse auf GitHub veröffentlicht. Dabei nutzte er einen cleveren Ansatz: Er erstellte eigene Plaketten und schrumpfte sie auf 32 x 32 Pixel, um sie mit dem Original zu vergleichen.

Das steht wirklich auf der Plakette

Nach der Analyse von über 1,2 Millionen Wortkandidaten steht das Ergebnis fest: Auf der Plakette steht am wahrscheinlichsten "Eternal Star / We hope so" (zu Deutsch: "Ewiger Stern / Wir hoffen es").

Die Bilder des Tages i ?

Die alte "L is real 2401"-Theorie wurde damit widerlegt. Sie erreichte einen deutlich schlechteren Übereinstimmungswert als die neue Lösung. Nintendo selbst hatte schon vor Jahren erklärt, dass die Nachricht absichtlich unleserlich sei.