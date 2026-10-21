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Super Mario Spielfigur
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Super Mario 64: 30 Jahre altes Rätsel gelöst

Ein Fan hat mit cleverer Technik endlich entziffert, was auf der mysteriösen Plakette im Nintendo-Klassiker steht. Das Ergebnis überrascht.
Von Technik Heute
21.10.2026, 10:07
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Seit 1996 rätseln Spieler auf der ganzen Welt über ein Detail in Super Mario 64: Im Hinterhof des Schlosses steht eine Stern-Statue mit einer Plakette. Die Inschrift war aber mit nur 32 x 32 Pixeln viel zu klein zum Lesen.

Das hat die Gaming-Community aber nicht davon abgehalten, wilde Theorien aufzustellen. Besonders hartnäckig hielt sich die Theorie, dort stünde "L is real 2401" - ein versteckter Hinweis, dass Luigi sich doch irgendwo im Spiel verstecke.

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Wie es bei t3n heißt, hat ein Fan unter dem Namen "Supermochi64" jetzt eine technische Analyse auf GitHub veröffentlicht. Dabei nutzte er einen cleveren Ansatz: Er erstellte eigene Plaketten und schrumpfte sie auf 32 x 32 Pixel, um sie mit dem Original zu vergleichen.

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Das steht wirklich auf der Plakette

Nach der Analyse von über 1,2 Millionen Wortkandidaten steht das Ergebnis fest: Auf der Plakette steht am wahrscheinlichsten "Eternal Star / We hope so" (zu Deutsch: "Ewiger Stern / Wir hoffen es").

Die alte "L is real 2401"-Theorie wurde damit widerlegt. Sie erreichte einen deutlich schlechteren Übereinstimmungswert als die neue Lösung. Nintendo selbst hatte schon vor Jahren erklärt, dass die Nachricht absichtlich unleserlich sei.

tec, 21.10.2026, 10:07
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