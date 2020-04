Super Mario goes Lego: Level zum selber basteln

Der italienische Klempner Super Mario begleitet viele Fans schon seit ihrer Kindheit. Nun hat Lego sich etwas ganz besonderes mit dem kleinen Helden überlegt.

Super Mario zum angreifen

Erweiterbare Level

Lego hat schon in der Vergangenheit aus bekannten Figuren aus Film, Fernsehen und Videospielen Produktlinien zu kreieren. Nun steht Super Mario auf der Liste der Neuheiten, dessen komplettes Produktsortiment ab 1. August 2020 im Handel erhältlich ist. Vorbestellungen sind allerdings schon ab heute möglich.Eigene herausfordernde Spiellevel der Super Mario Welt auf dem Zimmerboden bauen, eine physische Mario Figur in der Hand halten, mit ihr interagieren und beim Münzen einsammeln die typischen Super Mario Klänge hören. Wer träumt nicht schon seit Kindertagen davon?Seit 7. April können Fans das erste Produkt der neuen Lego Super Mario Produktreihe vorbestellen. Das Starterset "Abenteuer mit Mario" enthält die interaktive Lego Mario Figur sowie sieben Aktionssteine, auf die die Figur mittels integrierter Digitalfeatures reagiert. Neben dem Starterset sollen auch zwei Erweiterungssets erhältlich sein.Fans sollen mit der neuen Produktlinie ihre eigenen Super Mario Level völlig frei kreieren, selbst über den Verlauf ihres ausgedachten Spielparcours entscheiden und die Level modular mit weiteren Lego-Steinen beliebig erweitern können, so dass ihre interaktive Mario Figur zahlreiche Hindernisse meistern und überwinden muss.Mittels integrierter LCD-Technologie reagiert die Mario Figur auf Bewegungen, verschiedenfarbige Lego-Steine sowie spezielle Aktionssteine und kann mit den Augen blinzeln, sprechen und den Mund bewegen. Zudem spielt ein Lautsprecher die originalen Videospiel-Töne ab und ein kleiner LCD-Monitor am Bauch der Figur zeigt den Spielstand an.