Supermarkt wirft Kinder unter 16 Jahren raus

Weil immer wieder Kinder und Jugendliche aus Langeweile dicht gedrängt durch den Supermarkt geschlendert sind, hat nun ein deutsches Geschäft Konsequenzen gezogen.

, steht auf dem Schild direkt vor einem kleinen Edeka-Laden im deutschen Ludwigsburg in Baden-Württemberg.Das Kinder-Verbot des Supermarkts sorgt gerade für Schlagzeilen und wird heftig diskutiert. Doch die Betreiber mussten offenbar die Reißleine ziehen und so hart durchgreifen.Denn wie die "Bild" berichtet, hätten sich immer wieder mehrere Minderjährige in dem Geschäft aufgehalten, Kaugummis und Süßigkeiten gekauft oder seien mit anderen Kindern durch den Laden spaziert.Offenbar vertrieben sich die Jugendlichen so ihre Langeweile, die Schulen sind nämlich auch in Deutschland wegen der Corona-Krise derzeit geschlossen."Ich war wütend und habe mir gesagt: 'Jetzt reicht''. Die Kinder trödeln hier zu dritt, zu viert. Warum bleiben die nicht zu Hause?", erklärt Chefin Nurten Sari gegenüber der "Bild".Außerdem müsse sie sich selber, ihr Personal und ihre Kunden vor dem Virus schützen. Eltern dürften mit ihren Kindern aber natürlich weiterhin im Supermarkt einkaufen.