"Supertalent": Schräge Performance mit Vibrator

Große Aufregung beim "Supertalent": Erst hantierte Kandidatin Carmen Mon Oxide mit ihrem Vibrator, dann ließ sie auch noch die Hüllen fallen.

Kurz nach dem großartigen Auftritt des EX-DSDS-Kandidaten Mike Leon Grosch - der es übrigens eine Runde weiter schaffte - gab es eine etwas ungewöhnliche Performance von Burlesque-Künstlerin Carmen Mon Oxide. "Vielleicht ist es wahnsinnig genug und blödsinnig genug, um die Phantasie der Leute zu erreichen und das ganze Ding zu gewinnen", meinte sie noch kurz vor ihrer Performance.Am Anfang war ja alles noch recht harmlos: Die Britin tritt in historischem Gewand vor die Jury und singt eine Arie. Doch dann passiert etwas Ungewöhnliches: Die Sängerin holt einen Vibrator in Maiskolbenform aus einer kleinen Schachtel. Sie beginnt sich damit die Zähne zu putzen. Da bekommt nicht nur Bruce große Augen, auch Sarah wundert sich: "Ist das Mais?"Es geht weiter mit der seltsamen Performance: Die Künstlerin dreht sich um und stöhnt mit dem Vibrator in der Hand. Sarah hat genug: Sie drückt als erste auf den roten Buzzer, kurz darauf macht es ihr Bruce nach.Doch Carmen Mon Oxide lässt sich nicht aus der Ruhe bringen: Sie zieht ihre gewaltige Robe samt BH aus. Auf ihren Brüste kleben nur mehr zwei silberne Bommel. Diese lässt sie dabei zum Takt von Donna Summers "I Feel Love" kreisen ...Nach dem Auftritt will es Bruce dann endlich wissen: "Ist das ein Vibrator oder Mais?", fragt er die Kandidatin. Sie drückt ihm daraufhin den noch vibrierenden Vibrator in die Hand. Doch der ist sichtlich überfordert: Wie macht man das Ding aus?", fragte er seine Jury-Kollegen.Fürs Weiterkommen reicht die Performance am Ende nicht, auch für Bohlen nicht: "Ich wollte das Grauen bis zum Ende sehen, weil man ja nie weiß, was noch passiert. Aber natürlich ist das kein Supertalent", erklärt er.