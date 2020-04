Süß! Leserin strickt Mini-Maske für Kätzchen Lia

Samtpfote Lia hält sich brav an die Maskenpflicht. Katzen-Mama Andjela strickte diesen weißen Mini-Corona-Schutz selbst.

Wie geht es Ihnen?

Nun gut – jetzt müssen wir uns daran gewöhnen eine Maske zu tragen. Das dachte sich auch-Leserin Andjela aus Favoriten. Sie nahm die Stricknadel in die Hand und los ging es. In nur kürzester Zeit zauberte sie eine kleine weiße Mini-Maske für ihre süße Katze Lia."Nun ist Lia ein offizielles Anti-Corona-Mitglied", schreibt uns Andjela. Sie wollte mit diesem Foto allen Menschen ein wenig den Tag versüßen. Wir sagen: Das ist dir gelungen! Vielen Dank für diese süßen Fotos von der kleinen Katze Lia.Ab 6. April ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) in Supermärkten und Drogeriemärkten Pflicht. Das betrifft alle Geschäftslokale mit einem mehr als 400 Quadratmeter großen Kundenbereich. Mit der Verteilung der Masken in den Supermärkten wurde bereits am Mittwoch begonnen. Haustiere sind natürlich nicht verpflichtet. Süß ist die Katze Lia mit der Maske allemal.