Süßer Welpe saß ganz allein auf Felsvorsprung

Die Polizei des Schweizer Kantons Wallis sucht den Halter eines kleinen Hundes. Der Welpe war auf einem Felsvorsprung in 2.040 Metern Höhe gefunden worden.

Am Donnerstagmorgen entdeckte ein Wanderer oberhalb von Morgins auf einer Höhe von circa 2.040 Metern einen Hundewelpen. Das Tier saß ganz allein auf einem Felsvorsprung – weit und breit kein Mensch in Sicht.Der Wanderer informierte die Walliser Kantonspolizei. Die erste Vermutung der Behörde: Der Hundehalter könnte im alpinen Gelände abgestürzt sein. Die Kantonspolizei suchte darum in Zusammenarbeit mit der Regionalpolizei Dent-du-Midi und der Rettungsstation Chablais das Gebiet großräumig ab.Es konnten aber keine Hinweise auf einen Wanderunfall festgestellt werden. Der Welpe wurde schließlich aus seiner misslichen Lage gerettet.Weil das Tier keinen Chip trägt, bittet die Polizei den Hundehalter, sich zu melden oder den kleinen Hund beim Tierheim Octodure in Martigny abzuholen.