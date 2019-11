Suttner Privatuni will neue Studiengänge anbieten

Ab dem Wintersemester 2020/21 soll man in St. Pölten etwa "Weltanschauliches Wirtschaften" oder "Transformatives Inklusionsmanagement" studieren können.

Vier neue Studiengänge will die Bertha von Suttner Privatuniversität in St. Pölten ab dem Wintersemester 2020/21 anbieten. Die beiden Bachelor-Studien "Soziale Arbeit" und "Betriebswirtschaft und Soziale Innovation" sowie das Master-Studium "Transformatives Inklusionsmanagement" und der Universitätslehrgang "Weltanschauliches Wirtschaften" müssen aber noch zugelassen werden.Die vier Studiengänge kurz erklärt:soll Führungskräften betriebswirtschaftliches Know-how mit sozialen Kompetenzen und Wissen über soziale Innovationen beibringen.soll Wirtschaftssysteme aus ethischer, humanistischer und philosophischer Perspektive betrachten.kann man an anderen Unis bereits länger studieren. Der Bedarf ist aber hoch, weshalb man den Studiengang ebenfalls anbieten will.soll Sozialmanagement, Sozialwissenschaft sowie Transformationsforschung in Theorie und Praxis unter dem Leitkonzept der Inklusion verknüpfen.Die Privatuniversität ist auf dem Campus der FH untergebracht und mittlerweile seit einem Jahr in Betrieb, hatte ihren Schwerpunkt bisher vor allem auf dem Gebiet der Psychotherapie – "Heute" berichtete