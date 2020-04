Sly trauert: "Haben einen großen Künstler verloren"

Für "Rambo" standen Sylvester Stallone und Brian Dennehy zusammen vor der Kamera. Der Action-Star trauert um einen Kollegen, dem er viel verdankt.

Stallone nimmt Abschied von Co-Star

Die Nachricht vom Tod des US-Schauspielers Brian Dennehy hat Hollywood erschüttert. Dennehys älteste Tochter Elizabeth schrieb auf Twitter, dass ihr Vater eines "natürlichen Todes" gestorben sei und erinnert sich an einen "großzügigen" und "hingebungsvollen" Menschen.Mit ihr trauern viele von Dennehys Hollywood-Kollegen. Auf der Leinwand war er mit Stars wie Harrison Ford in "Aus Mangel an Beweisen" ebenso zu Hause wie zuletzt auf den TV-Bildschirmen in "The Blacklist" oder "Rizzoli & Isles". Berühmte Freunde wie William Shatner haben bereits Abschied von ihrem geschätzten Kollegen genommen, darunter auch Sylvester Stallone, an dessen Seite Brian Dennehy 1982 in "Rambo" den Durchbruch feierte.Action-Star Stallone postet ein Foto von Dennehy und sich aus dem ersten Teil der "Rambo"-Saga und gedenkt seinem Co-Star: "Er war ein brillanter Performer", schreibt Sly. "Er war auch ein Vietnam-Veteran, der mir sehr viel dabei half, Rambos Charakter zu entwickeln", erinnert er sich und schließt mit den Worten: "Die Welt hat einen großen Künstler verloren."