i Schon im Trailer der ARD-Serie "Friesenjunkies" ist Sylvie Meis in einer intimen Szene zusehen. ARD; Reuters Serien-Hauptrolle mit Zittern Sylvie Meis: So war ihr erster Sexszenen-Dreh Die Moderatorin spielt erstmals eine Hauptrolle in einer TV-Serie - mit pikanten Szenen, die sie anfangs ganz schön nervös machten. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 09:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sylvie Meis (48) wagt sich weit aus ihrer Komfortzone. In der ARD-Impro-Dramedy "Die Friesenjunkies" übernimmt die niederländische Moderatorin ihre erste Serienhauptrolle - und die hat es in sich.

In der Serie spielt sie Madison, eine Frau, die unverhofft in einer Entzugsklinik auf der Ferieninsel Sylt landet. Dort kommt sie der Figur von Schauspielkollegen Stephan Luca näher. Es wird schnell intim: Sauna-Besuche, Küsse und heiße Bettszenen inklusive.

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Besonders eine Masturbationsszene machte Sylvie vor dem Dreh nervös, wie Promiflash berichtet. Die intimen Aufnahmen waren für die TV-Moderatorin absolutes Neuland.

Nacktszenen waren tabu

Doch Sylvie hatte von Anfang an eine klare Grenze: Nackt wollte sie sich vor der Kamera auf keinen Fall zeigen. Ihre Managerin konnte sie schnell beruhigen - die Produktion war über diese Bedingung bereits informiert.

Um für ein angenehmes Arbeitsklima zu sorgen, wurden die intimen Szenen an einem geschlossenen Set gedreht, wo nur eine möglichst kleine Crew anwesend war. Zudem wurde ein Teil des Drehs von einer Intimitätskoordinatorin begleitet.

Anerkennung für den Mut

"So was schafft Anerkennung in der Branche, aber man muss sich auch erst mal trauen, das zu spielen", erklärte Sylvie. Die intime Szene sei für sie ein Sprung ins kalte Wasser gewesen.

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Auch das Küssen vor der Kamera war für die 48-Jährige eine echte Herausforderung. Doch am Ende konnte sie sich voll auf den Moment einlassen und ist stolz auf ihre erste Schauspiel-Hauptrolle.