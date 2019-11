"Kann explodieren" – Lass die Finger von diesem Bier

Das schwedische Unternehmen "Systembolaget" hat den Verkauf einer Biersorte gestoppt - wegen Explosionsgefahr!

In Schweden findet derzeit eine riesige Rückrufaktion beim Alkohol-Unternehmen "Systembolaget" statt.Schwedischen Medienberichten zufolge besteht bei dem Bier namens "Omnipollo Tetragrammaton" Explosionsgefahr! Der Verkauf der Biersorte wurde daher umgehend gestoppt.Der staatliche Alkohol-Monopolist teilte am Freitag mit, dass Kunden ersucht werden, das Bier im nächstgelegenen "Systembolaget" zurückzubringen.Das Bier "Omnipollo Tetragrammaton" sei bislang in 128 der 445 Geschäfte in Schweden erhältlich gewesen. Der Kaufpreis werde zurückerstattet."Systembolaget" ist das einzige Unternehmen, dass in Schweden alkoholische Getränke von mehr als 3,5 Prozent verkaufen darf.