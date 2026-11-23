i Großer Schrecken für Tanja Szewczenko, ihren Ehemann Norman Jeschke und die drei gemeinsamen Kinder. APA-Images / Action Press / Hauter,Katrin Schock für Eiskönigin Szewczenko-Familie in schweren Horror-Crash verwickelt Die schwangere Schauspielerin musste den Albtraum jeder Mutter durchleben: Ehemann und Kinder waren in einen heftigen Autounfall verwickelt. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 11:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Tanja Szewczenko stand die Welt einen Moment lang still. Die 49-jährige Ex-Eiskunstläuferin und "Alles was zählt"-Darstellerin erfuhr per Telefon, dass ihr Ehemann Norman Jeschke und ihre drei gemeinsamen Kinder auf der deutschen Autobahn A27 in einen schweren Unfall verwickelt waren.

Ein Lkw-Fahrer soll einem Tier ausgewichen sein und dabei gegen das Familienauto geprallt sein. Der Lastwagen drückte den Wagen gegen die Leitplanke. "Innerhalb von anderthalb Sekunden habe ich versucht, meine Familie zu sortieren. Wen höre ich? Wem geht es gut?", schilderte die schwangere Schauspielerin ihre ersten Gedanken.

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Wie rtl.de berichtet, hatte die bald vierfache Mama nur einen Gedanken: "Dann habe ich erst einmal nur zurückgebrüllt ins Telefon: Geht es allen Kindern gut?" Ihr Mann konnte sie beruhigen – bis auf einen blauen Fleck bei einem der Söhne blieben alle unverletzt.

Rührende Worte vom Sohn

Obwohl er selbst gerade einen heftigen Unfall erlebt hatte, dachte einer der Söhne sofort an das ungeborene Geschwisterchen: "Der hat noch gesagt: Gut, Mama, dass du nicht im Auto warst wegen des Babys."

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Für die Schauspielerin zählt nach dem Schrecken nur eines: ihre Kinder wieder bei sich zu haben. "Die lagen dann heute Morgen da und haben sich an mich gekuschelt und ich konnte sie halten. Ich konnte sie riechen und ich war so dankbar", erzählte sie emotional.