i Tanja Szewczenko und Ehemann Norman Jeschke im Europapark in Rust, 2020. imago images/POP-EYE Eiskönigin regt auf Szewczenko zeigt ihr Baby noch vor der Geburt Ex-Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko zeigt auf Instagram das Gesicht ihres ungeborenen Kindes – und sorgt damit für Diskussionen. Von Heute Life 05.10.2026, 12:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die ehemalige Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko (49) erwartet ihr viertes Kind. Noch bevor das Baby auf der Welt ist, können ihre Fans bereits sein Gesicht sehen – die werdende Mutter teilte einen Ultraschall-Scan auf Instagram.

"Man sieht das Gesicht einfach so unendlich schön und real", schwärmt die baldige Vierfach-Mama über die Aufnahme. "Hallo Baby!" Den Arzttermin bezeichnete sie als ihr "schönstes Date im Ultraschall".

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Wie tag24 berichtet, sorgt das Posting für Kritik. Szewczenko wird seit Jahren eine exzessive Social-Media-Vermarktung ihrer Kinder vorgeworfen – das Teilen des Babygesichts vor der Geburt erreicht für viele eine neue Dimension.

Langer Weg zum Wunschkind

Beim Arzttermin wurde auch ein Zuckertest gemacht. Szewczenko gab Entwarnung: Bei ihr sei "absolut alles perfekt" gewesen. Sie habe "die Praxis glücklich und mit den schönsten Bildern im Gepäck verlassen".

Die in Rumänien lebende Deutsche hat bereits drei Kinder: Tochter Jona (geboren 2011) und die eineiigen Zwillinge Luis und Leo (geboren 2021). Zwischen 2015 und 2019 erlitt sie vier Fehlgeburten.