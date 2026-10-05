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<strong>Tanja Szewczenko</strong> und Ehemann <strong>Norman Jeschke</strong> im Europapark in Rust, 2020.
Tanja Szewczenko und Ehemann Norman Jeschke im Europapark in Rust, 2020.
imago images/POP-EYE
Eiskönigin regt auf

Szewczenko zeigt ihr Baby noch vor der Geburt

Ex-Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko zeigt auf Instagram das Gesicht ihres ungeborenen Kindes – und sorgt damit für Diskussionen.
Heute Life
Von Heute Life
05.10.2026, 12:58
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Die ehemalige Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko (49) erwartet ihr viertes Kind. Noch bevor das Baby auf der Welt ist, können ihre Fans bereits sein Gesicht sehen – die werdende Mutter teilte einen Ultraschall-Scan auf Instagram.

"Man sieht das Gesicht einfach so unendlich schön und real", schwärmt die baldige Vierfach-Mama über die Aufnahme. "Hallo Baby!" Den Arzttermin bezeichnete sie als ihr "schönstes Date im Ultraschall".

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Wie tag24 berichtet, sorgt das Posting für Kritik. Szewczenko wird seit Jahren eine exzessive Social-Media-Vermarktung ihrer Kinder vorgeworfen – das Teilen des Babygesichts vor der Geburt erreicht für viele eine neue Dimension.

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Langer Weg zum Wunschkind

Beim Arzttermin wurde auch ein Zuckertest gemacht. Szewczenko gab Entwarnung: Bei ihr sei "absolut alles perfekt" gewesen. Sie habe "die Praxis glücklich und mit den schönsten Bildern im Gepäck verlassen".

    Die in Rumänien lebende Deutsche hat bereits drei Kinder: Tochter Jona (geboren 2011) und die eineiigen Zwillinge Luis und Leo (geboren 2021). Zwischen 2015 und 2019 erlitt sie vier Fehlgeburten.

    red,05.10.2026, 12:58
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