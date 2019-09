Tablet zeigt Sauberkeit von neuen Öffi-Toiletten an

Am Stephansplatz eröffneten am Dienstag die neuen Öffi-Toilettenanlagen, "Heute" hat das "Fünf-Sterne-Häusl" inspiziert.

"Rekordquote" für die neue Öffi-Toilettenanlage in der U-Bahn-Passage am Stephansplatz (City): Um exakt 9.15 Uhr früh wurde am Dienstag die Anlage der Wiener Linien eröffnet, um 15 Uhr wurden bereits 700 Besucher gezählt.inspizierte das "Fünf-Sterne-Häusl". Die Highlights nach der Berappung von 50 Cent Benutzungsgebühr: Feinstes Muschel-Porzellan mit einem Tablet – auf diesem wird der Sauberkeitsgrad der Urinale angezeigt. Die Toiletten werden in drei Schichten rund um die Uhr geputzt.Eine Freude für Besucher: Die Kabinenwände sind mit Wien-Fototapeten verschönert. Der Eintritt kann auch mit Bankomatkarte bezahlt werden. Kinder bis 14 Jahren dürfen außerdem gratis hinein. Fortsetzung folgt dann am 31. Oktober in der U-Bahn-Station Praterstern – dort wird die nächste "Luxus-WC-Anlage" eröffnet.