i Die Stärke der Avocoado liegt in der Kombination aus Ballaststoffen und überwiegend ungesättigten Fettsäuren. istock Ernährungs-Experiment Täglich Avocado essen: Das zeigt die Studie Mehr als 1.000 Menschen aßen ein halbes Jahr lang jeden Tag eine Avocado. Die Ergebnisse überraschen – sowohl positiv als auch negativ. Von Heute Life 05.11.2026, 16:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine ganze Avocado am Tag und das ein halbes Jahr lang – klingt nach einem ambitionierten Selbstversuch. Doch genau das haben über 1.000 Menschen im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie tatsächlich durchgezogen. Die Forscher wollten herausfinden, was sich nach 26 Wochen bei Bauchfett, Gewicht und Blutfettwerten verändert.

Eine mittelgroße Avocado mit rund 150 Gramm Fruchtfleisch liefert etwa 200 Kalorien. Ihre Stärke liegt in der Kombination aus Ballaststoffen und überwiegend ungesättigten Fettsäuren. Als Proteinquelle taugt sie mit nur drei Gramm Eiweiß allerdings kaum.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Das Ergebnis der 26-Wochen-Studie dürfte manche enttäuschen, wie es bei Women's Health heißt: Das gefährliche Bauchfett verringerte sich gegenüber der Kontrollgruppe nicht signifikant. Auch das Körpergewicht entwickelte sich nicht wesentlich anders – trotz der zusätzlichen Kalorien.

Überraschende Nebeneffekte

Die gute Nachricht: Die tägliche Avocado führte dazu, dass die Teilnehmer insgesamt anders aßen. Ihre Ernährungsqualität verbesserte sich messbar. Zudem sanken die Blutfettwerte leicht – Gesamt- und LDL-Cholesterin gingen zurück.

Spannend: Bei Frauen fielen die positiven Effekte deutlich stärker aus als bei Männern. Warum das so ist, können die Forscher noch nicht abschließend erklären.

Die Bilder des Tages i ?

Das Fazit der Wissenschaftler: Eine Avocado täglich ist kein Wundermittel zum Abnehmen. Interessant wird sie dort, wo sie andere Fettquellen wie Butter oder Mayo ersetzt – also Avocado statt, nicht Avocado dazu.