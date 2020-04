Tamara Mascara macht ihre Oma zur Drag-Queen

"Dancing Star" Tamara Mascara hat für ein Beauty-Makeover ihre 80-jährige Oma vor die Kameralinse geholt.

Für ihren YouTube-Kanal hat Drag-Queen und "Dancing Stars"- Teilnehmerin Tamara Mascara einen ganz besonderen Gast vor die Kamera geholt. In einem Video verpasst die Diva ihrer 80-jährigen Oma ein neues Styling. "Keine Sorge, wir machen bei dir keinen kompletten Drag-Look", beruhigt Tamara Mascara die 80-Jährige. "Bist du bereit?", fragt Mascara. "Ich bin bereit, liebes Kind", erklärt Oma Brigitte.Schritt für Schritt legt das "liebe Kind" seiner Omi eineMake-Up-Schicht nach der anderen auf. Natürlich erst nachdem ein Primer aufgetragen wurde. "Musst mir aufschreiben, was das ist", erklärt die Oma. "Das muss ich mir kaufen." Nachdem Foundation und Concealer raufgepinselt wurden erklärt die Oma: "Da wird mich meine Verwandschaft nicht mehr erkennen. Ich schmink mich überhaupt nicht, ich kann das nicht." Zum Glück legt ja ihre erfahrende Enkelin Hand an.Gute 16 Minuten lang wird Tamara Mascaras Großmutter mit Beauty-Produkten verwöhnt. Zwischendurch plaudert Oma Brigitte aus, dass sie selbst schon auf der Regenbogenparade war. "Man soll jeden so leben lassen wie er will und wie er sich fühlt. Du warst schon als Kind so. Du bist mit Kleidchen und Stöckelschuhen der Mama rumgelaufen. Die Mutter war mit dir dann beim Arzt und der hat gemeint, lassen sie ihn", erzählt die 80-Jährige. "Es ging darum, dass die Mama geglaubt hat, dass ich ein Mädchen sein will", klärt die Burlesque-Künstlerin auf.Nach einer kurzen Diskussion, wie man Videos über WhatsApp schicken kann ("oder wie des hast"), zeigt sich Oma Brigitte vom Ergebnis begeistert: "Sehr schön, ich bin um etliche Jahre jünger geworden. Super hast du das gemacht. So kann ich sogar noch auf die Straße gehen." Das Video von der Schmink-Session mit der Oma hat Tamara Mascara übrigens vor Corona aufgenommen und heute, Dienstag, nochmals auf ihrer Facebook-Seite geteilt.