Tausende Liter Milch bei Unfall ausgelaufen

In Hessen ist es in der Nacht auf Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Tanklaster verlor mehrere Tausend Liter Milch.

In der Nacht auf Dienstag ist es in Hessen, Deutschland, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Fahrer eines Lkw verlor auf der Autobahn in der Nähe von Fulda die Kontrolle über sein Fahrzeug. In weiterer Folge durchschlug der Laster die Leitplanke und stürzte rund 15 Meter die Böschung hinab, so Polizeisprecher Patrick Bug.Der Lenker (34) dürfte bei dem Unfall nur leicht verletzt worden sein, konnte er doch aus eigener Kraft das Unfallfahrzeug verlassen. Warum es zum Unfall kam, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Der Lkw war mit ungefähr 22.000 Litern Milch beladen. Ersten Schätzungen zufolge liefen bei dem Unfall zwischen 5.000 und 7.000 Liter Milch aus.Die Bergung gestaltete sich auf Grund der Größe des Fahrzeugs als schwierig. Eine Spur der A7 musste für die Aufräumarbeiten gesperrt werden. Diese könnten bis in die Abendstunden dauern, so Bug. Der Gesamtschaden wird auf 155.000 Euro geschätzt.