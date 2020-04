Mit gestohlenem Pkw nach Diebstahl geflohen

Ein Duo wird verdächtigt, mit einem gestohlenem Pkw im Innsbrucker Umland auf Diebestour gegangen zu sein. Nun sitzen die mutmaßlichen Täter in Haft.

Zeugin verständigte Polizei

Gleich mehrerer Delikte wird ein 30-Jähriger von der Tiroler Polizei beschuldigt. Zunächst soll er am späten Abend des 24. April einen Pkw gestohlen haben, und das, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist. Mit diesem Pkw soll der Mann dann in der Nacht auf Sonntag mit einem unbekannten Mittäter zu einer Trafik in Innsbruck gefahren sein.Dort kam es dann zur Sachbeschädigung und zum Diebstahl. Nachdem eine Scheibe mit einem Hammer eingeschlagen wurde, wurde eine größere Menge an Rubbellosen, Zigaretten und Tabakwaren im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags gestohlen.Am Sonntag soll der 30-Jährige dann zusammen mit einem 35-Jährigen nach Wattens gefahren sein, wo eine Tankstelle zum Ziel eines Diebstahls wurde. Die beiden Männer werden verdächtigt, die Glasschiebetür mit Körperkraft geöffnet und aus dem Verkaufsraum rund 120 Packungen Zigaretten und Bargeld gestohlen zu haben.Eine Zeugin konnte die beiden Täter beobachten und alarmierte sofort die Polizei. Bei der anschließenden Fahndung konnte das Fluchtfahrzeug im Ortsgebiet von Pill von einer Polizeistreife wahrgenommen werden.Der 30-jährige Lenker ignorierte die Anhalteversuche der Polizeibeamten und setzte die Flucht Richtung Unterland fort. Erst nach einer längeren Verfolgungsfahrt konnten die beiden Tatverdächtigen, nachdem sie mit einem Polizeifahrzeug zusammenstießen, in der Nacht auf Montag, kurz vor 00.30 Uhr Uhr in Brixlegg angehalten und festgenommen werden.Die beiden Beschuldigten wurden nach ihrer Vernehmung in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Nach Abschluss der Erhebungen werden sie der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.