Quarantäne-Video mit 7 Frauen – und zwar legal

Der Wiener Rapper ist derzeit in Berlin und befindet sich in Selbstisolation. Auf Musik möchte er aber nicht verzichten.

Bereits beim "Hoodstock"-Festival sorgte Joshi Mizu mit einer überraschenden Aktion für Begeisterung bei seinen Fans. Mitten im Gespräch ging der Rapper zu seinem Laptop und spielte seinen zu dem Zeitpunkt unveröffentlichten Song "Be My Quarantine" ab. Inklusive Video. Die Zuseher konnten ihre Begeisterung kaum in Worte fassen. Nun wurde der Song endlich veröffentlicht.Im Gespräch miterklärte Joshi Mizu, dass er die Zeit genauso verbringt wie auch davor: Er macht Musik. Der Unterschied ist jedoch, dass er jetzt noch kreativer sein muss. Allein schon wegen seiner Musikvideos. Denn aufgrund der geltenden Maßnahmen kann man mit keinem Video-Team auf die Straße oder gar in einen Club. Es bleiben nur die eigenen vier Wände.Die einzige Person, die der Wiener aktuell sieht, ist sein Kollege und Videoproduzent Leon. Mit ihm gemeinsam verbarrikadierte er sich einen Tag lang in ein Landhaus und drehte dort den Clip für seine Single. Und dabei ließen die beiden ihrer Kreativität freien Lauf. So wollte Joshi Mizu nicht auf Tänzerinnen verzichten. Seine Lösung erklärt er im Song selbst: "Ich drehe mein Radio auf und sie sagen mir bleib zuhaus'. Doch scheißegal, wenn es so ist, dann gehe ich heute live mit Frauen".Im Video facetimed der Rapper gleich mit mehreren leicht bekleideten Damen. Mehr als Videochat ist aber aktuell nicht drinnen. Joshi Mizu versicherte selbst noch am Ende des Clips, dass während dem Dreh nie mehr als zwei Personen gleichzeitig im Raum waren.