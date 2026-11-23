i Quentin Tarantino IMAGO/ABACAPRESS Freudige Baby-News Regisseur Quentin Tarantino ist jetzt dreifacher Vater Hollywood-Regisseur Quentin Tarantino (63) und seine Frau Daniella sind zum dritten Mal Eltern geworden. Das Geschlecht ist noch nicht bekannt. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 10:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Freudige Nachrichten aus Hollywood: Der legendäre Filmemacher Quentin Tarantino und seine Ehefrau Daniella Pick Tarantino (43) haben erneut Nachwuchs bekommen. Das Paar ist nun zum dritten Mal Eltern geworden.

Ein Sprecher des Regisseurs bestätigte die Geburt. Damit sind die beiden älteren Kinder, Leo und Adriana, jetzt große Geschwister. Das Geschlecht des Neugeborenen wurde bislang nicht verraten.

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Wie Promiflash berichtet, begann Tarantino das Familienleben vergleichsweise spät. Mit 56 Jahren wurde er im Februar 2020 erstmals Vater, als Sohn Leo zur Welt kam. 2022 folgte dann Tochter Adriana.

Vom Kultregisseur zum Familienvater

Tarantino, bekannt für Kultfilme wie "Pulp Fiction", "Kill Bill" und "Django Unchained", lernte seine Frau Daniella in Israel kennen, wo ihr Vater Svika Pick als Popstar bekannt ist. Das Paar heiratete in kleinem Rahmen in Los Angeles.

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Gemeinsam zeigten sich Tarantino und Daniella zuletzt im Mai 2025 auf dem roten Teppich in Cannes sowie bei der Premiere ihres Films "The Perfect Gamble" in Hollywood. Mit dem dritten Kind haben sie nun zwei Söhne und eine Tochter.