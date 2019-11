TAschenbecher gegen Zigarettenstummel

Aktuell wird viel über die Umweltverschmutzung durch Zigarettenstummel diskutiert. Der Verein "NÖ Umweltverbände" hat die einfache Lösung.

"Zigarettenfilter enthalten Kunststoff. 10 bis 15 Jahre dauert es, bis ein Zigarettenstummel auf natürlichem Wege abgebaut ist", mahnen Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Chef des Vereins "NÖ Umweltverbände", Anton Kasser.Und dennoch landen etwa 80 Prozent aller Zigarettenstummel, weil sie unachtsam weggeworfen werden, in der Natur. Allein in Österreich sind es 5.000 Tonnen an Zigarettenstummel im Jahr. "Die Stummel sind die am zweithäufigsten weggeworfenen Einwegartikel aus Plastik - noch vor den Plastiksackerln", so Pernkopf.Doch wohin mit der Zigarette, wenn man den ganzen Tag im Freibar oder beim Wandern am Berg verbringt? Ganz einfach: In den TAschenbecher."Der TAschenbecher der NÖ Umweltverbände ist ein praktischer Reisebegleiter für alle umweltbewussten und abfallarm lebenden RaucherInnen. Das Innovative: es ist nicht mehr nötig die Zigarette vorher auszudrücken. Diese geht in Sekundenschnelle aufgrund des Sauerstoffmangels aus", heißt es seitens des Vereins.Es handelt sich dabei um ein Mostviertler Regionalprodukt, das vom Abfallverband Melk entwickelt wurde."Er wird in Zusammenarbeit mit karitativen Betrieben produziert. Und: Das achtlose Wegwerfen von Zigarettenstummeln ist kein Kavaliersdelikt", so Anton Kasser. Und weiter: "Es ist wichtig, bei den Raucherinnen und Rauchern ein Bewusstsein für die Zigarette als Müll-Problem zu schaffen. Mit den zahlreichen Initiativen unserer Verbände und der Unterstützung unserer Partner können wir eine enorme Breitenwirkung erreichen."