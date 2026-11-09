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Offener Kühlschrank mit Milchprodukten
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Kühlschrank-Check

Taschenlampen-Trick zeigt Stromfresser

Mit einem einfachen Trick kannst du prüfen, ob dein Kühlschrank unnötig Strom frisst. Du brauchst nur eine Taschenlampe und Dunkelheit.
Von Technik Heute
09.11.2026, 15:57
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In der Küche ist der Stromverbrauch oft besonders hoch. Herd, Mikrowelle und andere Geräte werden täglich genutzt. Doch der größte Dauerbrenner ist der Kühlschrank - er läuft rund um die Uhr und kann zum versteckten Stromfresser werden.

Mit einem simplen Test findest du heraus, ob dein Kühlschrank mehr Energie verbraucht als nötig. Lege eine eingeschaltete Taschenlampe ins Innere, schließe die Tür und verdunkle den Raum.

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Siehst du von außen einen Lichtschein, sind die Dichtungen undicht, schreibt Chip.de. Dann gelangt warme Luft ins Gerät und der Kühlschrank muss mehr arbeiten, um die Temperatur zu halten. In diesem Fall sollten die Dichtungen ausgetauscht werden.

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Neben den Dichtungen gibt es weitere Stromfallen: Bereits fünf Millimeter Eis im Gefrierfach können den Energiebedarf spürbar erhöhen. Das Eis wirkt wie eine Isolierschicht und zwingt den Kompressor, öfter anzuspringen. Regelmäßiges Abtauen hilft sofort.

Auch die Temperatur spielt eine Rolle: Im Kühlbereich reichen sieben Grad völlig aus, im Gefrierfach minus 18 Grad. Jedes Grad kälter erhöht den Verbrauch. Der Standort ist ebenfalls wichtig - neben Herd oder Heizung muss das Gerät stärker kühlen. Und vergiss nicht, die Lüftungsgitter an der Rückseite regelmäßig von Staub zu befreien.

tec, 09.11.2026, 15:57
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