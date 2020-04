Täter beschädigt sieben Radarboxen an der B34

Entlang der B34 in den Bezirken Horn und Krems wurden sieben Radarboxen schwer demoliert. Die Ermittlungen laufen.

An der B34 in Niederösterreich sind am Sonntag in den frühen Morgenstunden sieben Radarboxen beschädigt worden. Drei Tatorte lagen im Bezirk Horn, vier im Bezirk Krems, teilte die Landespolizeidirektion mit. Die Verglasung sowohl des Kameraglases als auch des Blitzglases wurde eingeschlagen.Bei den Tatortarbeiten im Rahmen der Ermittlungen wurden erste Spuren sichergestellt. Hinweise werden an die Polizeiinspektionen Gars am Kamp (Tel.: 059133-3435) und Langenlois (Tel.: 059133-3444) erbeten.Durch die Tat entstand ein Schaden eines mittleren vierstelligen Eurobetrages.