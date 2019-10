Täter wollten in Linz Bankomat sprengen

Raubversuch auf einen Bankomaten der Sparkassen Filiale in Linz Bindermichl. Ein oder mehrere Täter hatten einen Bankomaten manipuliert – die Vorbereitung auf eine mögliche Sprengung.

Ein oder mehrere Täter versuchten Montagfrüh einen Bankomaten bei der Sparkassen-Filiale im Linzer Stadtteil Bindermichl zu sprengen. Sie mussten allerdings ohne Beute wieder abziehen. So die Erstinformation.Tatsächlich hatten ein oder mehrere Unbekannte die Schiebetür der Bankfiliale aufgezwängt – möglicherweise mit einer Münze oder einem Schraubenzieher, um den Geldautomaten im Foyer zu manipulieren. Die Tat soll zwischen 3 und 3.40 Uhr passiert sein, so das LKA OÖ gegenüberGemeldet worden sei das Ganze aber erst gegen 7 Uhr früh. Ein Kunde wollte Geld abheben, bemerkte so, dass am Automaten was nicht stimmte und das Gerät beschädigt worden war.Von einer Sprengung die stattgefunden hat, war Montagmittag vorerst nicht die Rede. Aber man geht davon aus, dass eine Sprengung vorbereitet werden sollte. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt ist unklar. Laut LKA soll aber eine Person im Umfeld wahrgenommen worden sein. Erbeutet wurde nichts.Warum der Raubversuch scheiterte wird jetzt ermittelt.Die Spurensicherung ist vor Ort, hat den Tatort weiträumig abgesperrt.