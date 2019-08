Vor 11 ' Täter stahlen Zigaretten aus Strandbad-Kantine

Das Strandbad in Hollenstein an der Ybbs Bild: Kein Anbieter/Wikipedia

Bad-Einbruch in Hollenstein an der Ybbs: Einbrecher schlugen in der Kantine des Strandbades zu, mehrere Stangen Zigaretten sind weg.

Ungebetene Gäste im Strandbad Hollenstein an der Ybbs (Bezirk Amstetten): Unbekannte schlugen in der Nacht vom 20. auf den 21. August zu.



Die Einbrecher schlugen ein Fenster ein, verschafften sich Zugang zur Kantine des Strandbades. Neben den Schäden am Gebäude wurden mehrere Stangen Zigaretten gestohlen. Die Unbekannten machten sich mit der Beute aus dem Staub. Die Ermittlungen der Exekutive laufen jetzt.



(wes)