Vor 17 ' Taube mit Luftdruckgewehr angeschossen

Ein Teil des Flügels musste der Taube amputiert werden. Bild: Kein Anbieter/Sarah Kautz

"Mr. Silver-Grey" wurde apathisch und verletzt auf der Straße gefunden. Beim Tierarzt stellte sich heraus: Die Taube war angeschossen worden.

Auf dem Heimweg von einem Tagesseminar entdeckte Tiertrainerin Sarah Kautz (26) aus Bad Fischau-Brunn (Wr. Neustadt) nahe Güssing (Burgenland) eine völlig apathisch im Bereich der Straße sitzende Taube. Das Tier blutete aus der Nase.



Die 26-Jährige nahm den Vogel mit zu sich nach Hause, versorgte ihn. Erst wurde "nur" ein gebrochener Flügel vermutet. Doch beim Tierarzt dann der Schock: Ein Teil des Flügels musste amputiert werden, "weil der Knochen komplett ab war" wie die junge Tiertrainerin erzählt. Weiters wurde ein Einschussloch gefunden. Laut Tierarzt stammt es von einem Luftdruckgewehr.



Vogel vor Operation



Beim Versuch, den Vogel zu operieren, kam es zu Komplikationen, die Taube übergab sich aufgrund der Narkose. Am Mittwoch soll nun ein zweiter Versuch gestartet werden.



"Ich möchte ihn nicht einschläfern lassen. Er ist so fit und aktiv trotz der Umstände", so Kautz. Und nimmt die damit verbundenen Kosten gelassen: "Naja, andere Menschen kaufen



Designer-Handtaschen, ich finanziere Tauben-OP's."



