Vor 1 h Person in Feldkirchner Badesee ertrunken

Ein Großtrupp an Tauchern sucht im Feldkirchner Badesee nach einer untergegangen Person. Bild: Kein Anbieter/fotokerschi.at

Ein Großaufgebot an Tauchern suchte im Badesee Feldkirchen nach einer untergegangen Person. Sie wurde nach zwei Stunden tot geborgen.

Rund 31 Taucher der Wasserrettung suchten Sonntagnachmittag am Feldkirchner Badesee (Bez. Urfahr-Umgebung) nach einer Person.



Ein Badegast soll beobachtet haben, wie der Schwimmer oder die Schwimmerin untergegangen war und schlug Alarm.



Update 16.17 Uhr



Wie Martin Eberl, von der Österreichischen Wasserrettung, gegenüber "Heute" am Telefon mitteilt, wurde die Person vor wenigen Minuten von den Tauchern gefunden und geborgen.



Die Einsatzkräfte hatten rund zwei Stunden nach der Person – vermutlich ein Mann – gesucht. Er war im See ertrunken. Näheres zu der Person ist noch nichts bekannt.



(cru)