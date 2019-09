Tausende Trümmerteile verdunkeln die Sonne

Im US-Bundesstaat Maine kam es am Montag zu einer heftigen Explosion. Mehrere Menschen wurden verletzt, ein Feuerwehrmann getötet.

Der heftigen Explosion in Farmington im US-Bundesstaat Maine am Montagmorgen (Ortszeit) soll nach ersten Erkenntnissen Gasgeruch vorausgegangen sein, wie verschiedene amerikanische Medien berichten. Die örtliche Polizei spricht von mehreren Verletzten. Zudem soll mindestens ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen sein.



Die Explosion soll sich in einem Gebäude der Organisation Leap ereignet haben. Diese unterstützt Menschen mit Beeinträchtigungen unterschiedlichster Ausprägung. Tausende Trümmerteile und Isolationsmaterial flogen durch die Luft und verdunkelten zusammen mit Rauch die Sonne, wie im Video oben zu sehen ist. Zurzeit gehen die Behörden von einem tragischen Unfall aus.