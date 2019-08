Tauziehen um Spider-Man bewegt Marvels Helden

Sony will Spidey nicht mehr mit den Marvel Studios teilen. Nicht nur die Fans wünschen sich eine Verlängerung der Kooperation.

Spider-Man gehört zu den beliebtesten Helden der Marvel Comics, im Kino hat der zu Disney gehörige Filmzweig des Verlags allerdings nicht die Rechte an der menschlichen Spinne. Die liegen nämlich bei Sony.Als mit Tom Holland ein neuer, jüngerer Hauptdarsteller (nach Tobey Maguire und Andrew Garfield) das Ruder übernahm, durfte er auch im MCU auflaufen. Hollands Spidey feierte sein Debüt in "Captain America: Civil War" und war danach in zwei Solo- und zwei "Avengers"-Abenteuern zu sehen. Nun will Sony offenbar wieder die alleinige, kreative Kontrolle über den Superhelden haben. Laut "Deadline" geht es dabei ums Geld. Bislang bekam Disney nur etwa fünf Prozent von Spider-Mans Ticketeinnahmen, besitzt aber die lukrativen Merchandise-Rechte an der Figur. Für weitere Solofilme verlangte Disney nun zusätzlich die Hälfte des Box-Office-Profits. Dieser Forderung will Sony nicht zustimmen.Wer ist im Recht, wer handelt aus reiner Profitgier? Zumindest für die (meisten bzw. lautesten) Fans ist der Fall klar – in den Sozialen Medien halten sie Disney und den Marvel Studios die Treue. Hollands Kollegen aus dem MCU beziehen hingegen nicht klar Stellung, sondern zeigen sich lediglich enttäuscht."Es ist wirklich traurig", sagte etwa Scarlet-Witch-Dartstellerin Elizabeth Olsen im Rahmen der Disney-Convention D23 ( via "Variety" ). "Zuerst einmal ist [Tom Holland] der beste Spider-Man für mich. Er hat tatsächlich diese jugendliche Energie. Er war unglaublich. Es war ein großes Glück, dass wir mit ihm arbeiten durften. Ich denke, es ist ein großer Verlust wirklich sehr schlimm."Jon Favreau weigert sich, die Flinte schon jetzt ins Korn zu werfen: "Wir haben alle die Gerüchte gehört, wir haben alle die Presseaussendungen gelesen, aber du weißt nie, was passieren wird. Ich gebe die Hoffnung nicht auf und bleibe optimistisch, dass das nicht das letzte Kapitel der Geschichte mit diesen Charakteren war. Ich würde sehr gerne sehen, dass diese Charaktere sich weiterhin die Leinwand teilen. Und ich meine nicht nur Happy [Favreaus Filmfigur, Anm.] und Aunt May, nein, ich meine Tom Holland, Spidey und die anderen Helden aus dem MCU."Tom Holland äußerte sich bislang noch nicht im Detail, bedankte sich auf der D23 aber emotional bei den Spider-Man-Fans.(lfd)