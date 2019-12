Auf Taxler eingestochen: Mann (23) gefasst

In diesem Taxi kam es zum Überfall.

Blutiger Raubüberfall in Baden Donnerstagfrüh: Ein Fahrgast forderte von einem Taxler Geld und stach von hinten auf den 60-Jährigen ein. Dabei schlitzte der Täter das Opfer regelrecht auf.

Brutaler Überfall auf einen Taxilenker am Donnerstag gegen 1.20 Uhr in Baden: Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Baden war als Fahrgast ins Taxi gestiegen, forderte vom Lenker plötzlich Bargeld. Doch der 60-Jährige Taxler gab dem Täter kein Geld, der 23-Jährige stach mehrmals auf den Berufslenker ein. Der 60-Jährige erlitt zahlreiche Stichverletzungen im Hals- und Kopfbereich, auch die Halsschlagader wurde verletzt.Der 23-Jährige flüchtete ohne Beute, der 60-Jährige konnte mit letzter Kraft noch die Polizei alarmieren. Das Opfer wurde ins Spital gebracht und notoperiert. Die Stadtpolizei Baden konnte den 23-Jährigen dann festnehmen und auch die mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen. Er hatte sich selbst der Polizei gestellt, nachdem ihm der Fahndungsdruck zu groß geworden sein dürfte.Die Tatort- und Raubgruppe des Landeskriminalamtes nahmen die Ermittlungen auf. Der Verdächtige wird vermutlich noch heute in die Justizanstalt eingeliefert. Ob er sich nur wegen Raubversuches oder wegen Mordversuches verantworten muss, entscheidet die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt. Angreifer und Opfer sind österreichische Staatsbürger.