Taylor Lautner ist zum ersten Mal Papa geworden

Das wohl sympathischste Namensvetter-Paar Hollywoods ist nun zu dritt: Taylor Lautner (34) und seine Ehefrau Taylor (29) haben auf Instagram die Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter bekannt gegeben.
Das Baby kam bereits am 16. September zur Welt und trägt den Namen Lennon Taylor Lautner. Der zweite Vorname entspricht damit dem des Vaters und der Mutter. Die stolzen Eltern bezeichnen ihre kleine Lenny liebevoll als "eine Woche voller Liebe".
Das Paar hatte im März die Gerüchteküche mit einer Prise Humor angeheizt, als es die Schwangerschaft mit ersten Ultraschallbildern verkündete. "Was gibt es Schöneres als zwei Taylor Lautners?", scherzte der Schauspieler damals voller Vorfreude.
Im Gegensatz zu ihrem Partner steht Tay nicht im Rampenlicht, sondern arbeitet als examinierte Krankenschwester. Daneben engagiert sie sich als Aktivistin für psychische Gesundheit und gründete die Plattform "LEMONS by Tay" – ein Ort für Ressourcen und Selbstfürsorge.
Die beiden heirateten 2022 und sind seither bekannt dafür, dass sie beide denselben Vornamen tragen. Die Antwort auf Taylors Frage nach den "zwei Taylor Lautners" halten sie nun glücklich in den Armen.