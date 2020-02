Taylor Swift zeigt Video zu Feminismus-Hit "The Man"

Die Popsängerin veröffentlichte ein Live-Video zu ihrer jüngsten Single "The Man".

Die vierte Single von Taylor Swifts aktuellem Album "Lover" hat nach einem Animationsclip seit Dienstag auch ein Live-Video. Das hat die 30-Jährige vergangenen September bei einem Konzert in Paris aufgezeichnet. Sonst eine Pop-Synth-Nummer präsentierte TayTay den Song live in einer Akustik-Version, bei der sie sich selber auf der Gitarre begleitete.Im Text zu "The Man" stellt sich Swift vor, wie sie von den Medien behandelt werden würde, wäre sie ein Mann. Die feministische Botschaft des Liedes wurde von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiert.