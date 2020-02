Bei diesem Smartphone ist das Display ausziehbar

TCL arbeitet offenbar an einem ausziehbaren Smartphone. Das Gerät, dass beim abgesagten MWC hätte präsentiert werden sollen, wurde nun geleakt.

TCL wollte offenbar eines der spannendsten Smartphone-Konzepte des Jahres beim Mobile World Congress in Barcelona präsentieren – doch der MWC wurde aus Sorge um das Coronavirus abgesagt. Nun hat die Tech-Seite Cnet den Plan des chinesischen Unternehmens an die Öffentlichkeit gebracht. Es handelt sich um ein Smartphone, das zum Tablet werden kann.Anders als die bereits vorgestellten und teilweise bereits erhältlichen Klapp- und Falt-Smartphone soll das TCL-Handy über einen ausziehbaren Bildschirm verfügen. Durch die Technik soll die Bildschirmgröße mit nur einem Schub schnell verdoppelt werden können. Mit der Zieh-Technik umginge TCL auch das Problem, das faltbare Geräte besitzen: Dass der Bildschirm nach mehreren Falt-Versuchen kaputtgehen kann.Wie die TCL-Mechanik genau funktioniert, ist bisher genausowenig bekannt wie technische Daten des Smartphones oder ein Preis. Die Bilder zeigen nur ein Smartphone mit klassisch abgerundeten Displayseiten und sechs Kameras – vier auf der Rückseite und zwei auf der Front. Der zweite, ausziehbare Displayteil scheint in einem Rahmen unter dem Frontdisplay zu liegen. Wie stabil die Konstruktion ist, lässt sich nicht sagen.TCL selbst hat sich bisher zu den Leaks nicht geäußert. Am MWC 2019 hatte das Unternehmen noch das Konzept eines faltbaren Smartphones gezeigt und dabei mehrere Techniken vorgestellt. Spannend zeigte sich auch der Prototyp eines Smartphones, das sich durch eine flexibles Display wie eine Smartwatch gebogen auf den Handgelenk tragen lässt.