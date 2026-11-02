i DJ und Produzent Juan Atkins beim C6 Fest in São Paulo, 2023. IMAGO/Fotoarena Elektronische Musik trauert Er erfand den Techno: DJ-Pionier Juan Atkins tot mit 64 Juan Atkins, der als Begründer des Techno gilt, ist in Mexiko-Stadt kurz vor einem Auftritt verstorben. Die Todesursache ist noch ungeklärt. Von Jochen Dobnik 02.11.2026, 18:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Juan Atkins, einer der wichtigsten Wegbereiter der elektronischen Musik, ist mit 64 Jahren verstorben.

Der aus Detroit stammende Produzent und DJ wurde tot in seinem Hotelzimmer in Mexiko-Stadt aufgefunden, nur wenige Stunden vor einem geplanten Auftritt im YuYu Cine Club.

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Laut Medienberichten wurde Atkins leblos aufgefunden und konnte im Krankenhaus nur noch für tot erklärt werden. Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Wie The Guardian und weitere internationale Medien berichtet, prägte Atkins als Mitbegründer der sogenannten Belleville Three gemeinsam mit Kevin Saunderson und Derrick May den Detroit-Techno maßgeblich. Bereits mit 15 Jahren kaufte er seinen ersten Synthesizer und legte damit den Grundstein für seine spätere Karriere.

Von Cybotron bis Model 500

1980 gründete Atkins zusammen mit Richard Davis das Duo Cybotron und landete mit der Single "Clear" im Jahr 1983 einen internationalen Clubhit. Inspiriert wurde er damals von einem Kurs über den Übergang von der Industrie- zur Technologiegesellschaft.

Ab 1985 veröffentlichte Atkins unter dem Namen Model 500 und brachte mit dem Track "No UFO’s" den Detroit-Sound nach Großbritannien.

Mit der Compilation "Techno!" von 1988 bekam das Genre schließlich seinen Namen. Atkins betonte stets: "Ich habe immer Techno zu meiner Musik gesagt", während andere DJs aus Chicago von Detroit-House sprachen.

Einfluss bis in die Gegenwart

Auch nach dem Höhepunkt der Techno-Welle blieb Atkins aktiv. Unter dem Namen Infiniti veröffentlichte er 1998 das Album "Skynet".

Mit Moritz von Oswald arbeitete er unter dem Namen Borderland zusammen. 2023 ließ er Cybotron wieder aufleben und brachte gemeinsam mit Laurens von Oswald eine neue EP heraus.

Der Tod des Künstlers sorgte weltweit für Bestürzung. Kevin Saunderson würdigte Atkins auf Instagram als "Urheber des Techno, ein echter Visionär, der so vielen von uns die Tür geöffnet hat – mich eingeschlossen." Die Bürgermeisterin von Detroit, Mary Sheffield, betonte, Atkins habe als Teenager "die Musik der Zukunft vorgestellt und sie dann gebaut".

Atkins hinterlässt ein musikalisches Erbe, das die Clubkultur bis heute beeinflusst.