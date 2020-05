Technologie-Ausbau: Wien zündet den 5G-Turbo

Aufgrund der Corona-Krise wurde die digitale Kommunikation in allen Lebensbereichen immer wichtiger, daher ist der Stadt Wien der Ausbau der 5G-Technologie ein zentrales Anliegen.

Home Office, Videokonferenzen, E-Learning oder Online-Yogastunden: Aufgrund der Corona-Pandemie ist die digitale Kommunikation für alle Lebensbereiche wichtiger als je zuvor.Der neue Mobilfunkstandard 5G gilt als Quantensprung für Zukunftstechnologien und viele Innovationen des digitalen Zeitalters.Im Gegensatz zu den aktuellen Mobilfunkstandards kann 5G Daten nahezu in Echtzeit übertragen. Mit einer Latenzzeit von maximal einer Millisekunde ist die neue Technologie über hundert mal schneller als 4G.Die drei Mobilfunkanbieter A1, Drei und Magenta haben ihre 5G-Tarife in Österreich bereits gestartet. Werden die Netze ausgebaut, soll die Datengeschwindigkeit noch weiter drastisch steigen.Der Stadt Wien ist der Ausbau der 5G-Technologie ein zentrales Anliegen. Stadtrat Peter Hanke (Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales/SPÖ), Marcus Grausam (CEO A1 Telekom Austria), Andreas Bierwirth (CEO Magenta Telekom) und Jan Trionow (CEO Hutchison Drei Austria) geben am Mittwoch dazu eine Pressekonferenz.