i Brennende Teelichter als Wärmequelle pixabay.com DIY-Heizung im Winter Teelichtofen selber bauen: So geht's Mit zwei Tontöpfen und ein paar Schrauben baust du in fünf Minuten einen gemütlichen Mini-Ofen. Aber Vorsicht: Eine Gefahr lauert. Von Technik Heute 11.11.2026, 19:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Energiepreise steigen, der Winter naht - und viele Menschen suchen kreative Lösungen, um Heizkosten zu sparen. Ein Trend, der im Netz immer populärer wird: der Teelichtofen zum Selberbauen.

Der DIY-Ofen besteht aus zwei ineinandergesteckten Tontöpfen, die über brennenden Teelichtern platziert werden. Die Konstruktion speichert die Wärme der Kerzen und gibt sie gleichmäßig ab. Perfekt, um sich die Hände zu wärmen oder ein Heißgetränk warmzuhalten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie chip.de berichtet, ist der Zusammenbau denkbar einfach: Du brauchst zwei Tontöpfe (16 und 12 cm Durchmesser), eine lange Schraube, eine Distanzmuffe, vier Unterlegscheiben und eine Flügelmutter. Dazu drei bis vier Teelichter und feuerfeste Unterlagen. Die Gesamtkosten: unter zehn Euro.

So baust du den Teelichtofen

Die Schraube wird durch das Loch des größeren Topfes gesteckt und innen mit Unterlegscheibe und Distanzmuffe fixiert. Dann steckst du den kleineren Topf hinein und schraubst alles mit der Flügelmutter fest. Wichtig: Nicht zu fest anziehen, sonst könnten die Töpfe springen.

Die Töpfe werden auf feuerfeste Erhöhungen gestellt, darunter kommen die Teelichter. Schon nach wenigen Minuten ist der äußere Topf angenehm warm. Selbst wenn die Kerzen aus sind, gibt der Ton noch länger Wärme ab.

Warum der Ofen keine Heizung ersetzt

Doch Vorsicht: Zum Heizen eines Raumes taugt der Mini-Ofen nicht. Ein Teelicht hat maximal 40 Watt Heizleistung. Drei Kerzen bringen also nur 120 Watt - ein normaler Heizkörper schafft über 2.000 Watt.

Wer damit einen 16-Quadratmeter-Raum heizen wollte, müsste etwa 30 Teelichter aufstellen - das ist weder praktisch noch sicher.

Sicherheitsregeln unbedingt beachten

Der Teelichtofen birgt auch Risiken. Halte mindestens drei Zentimeter Abstand zwischen den Kerzen, um einen Wachsbrand zu vermeiden. Stelle die Konstruktion auf einen stabilen, nicht brennbaren Untergrund und außer Reichweite von Kindern und Haustieren.

Experten warnen zudem vor Kohlenmonoxid-Gefahr bei offenen Flammen in geschlossenen Räumen. Das Gas ist farb- und geruchlos und damit besonders tückisch. Regelmäßiges Lüften ist daher Pflicht.

Die Bilder des Tages i ?

Fazit: Der Teelichtofen ist ein nettes Gadget für gemütliche Winterabende - als Ersatz für die Heizung taugt er aber keinesfalls.