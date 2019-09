Teenager rauben Mann aus, verprassen Geld in Stripbar

Am Hauptplatz betranken sich die Jugendlichen vor der Tat. Bild: Wikipedia/Andrzej Otrebski [CC BY-SA 4.0]

Drei Jugendliche (17, 18 und 19 Jahre alt) raubten in Amstetten einen 21-Jährigen brutal aus, verprassten das Geld dann in einer Stripbar.

Drei Österreicher im Alter von 17, 18 und 19 Jahren raubten nach einer Sauftour am Montagabend in Amstetten einen 21-jährigen Einheimischen auf brutalste Weise aus. Das Trio hatte den jungen Mann beim Trinken in einem Lokal am Hauptplatz getroffen, kurz nach Mitternacht begleiteten sie ihn zum Bankomaten.



Nachdem der 21-Jährige Geld abgehoben hatte, schlugen die Teenager ihn zu Boden und traten dann mehrmals mit den Füßen gegen seinen Kopf. Das Opfer erlitt durch die körperlichen Angriffe Platzwunden im Gesichtsbereich sowie Schürfwunden an den Beinen und Händen.



Verletzt liegen gelassen



Als sich der 21-Jährige nicht mehr wehren konnte, nahmen sie ihm die Geldbörse mit 150 Euro aus der Jacke und flüchteten. Der Verletzte wurde von den Tätern verletzt am Boden liegend zurückgelassen. Er konnte aber aus eigener Kraft aufstehen und ging in das zuvor besuchte Lokal zurück. Von Lokalbesuchern wurden anschließend Polizei und Rettung verständigt.



Das Opfer wurde in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert und stationär aufgenommen. Die Polizei konnte die drei Täter indes schnell ausforschen und schon um 1:45 Uhr festnehmen.



Sie gaben bei der Einvernahme an, das geraubte Bargeld gleich darauf in einer Table-Dance-Bar ums Eck verprasst zu haben.



Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete die Einlieferung der Beschuldigten in die Justizanstalt St. Pölten an. Sie werden wegen Raub, absichtlicher schwerer Körperverletzung und Imstichlassen eines Verletzten angezeigt.