Wird ATV-Star mit 21 Jahren zum 5. Mal Vater?

"Teenager werden Mütter"-Jungpapa Marcell soll anscheinend bereits zum fünften Mal Vaterfreuden entgegenblicken.

Sollten sich die Gerüchte rund um eine mögliche, fünfte Vaterschaft bewahrheiten, dann kann man Marcel und seiner Frau Vanessa gratulieren. Vor zwei Jahren stand das Paar zum letzten Mal in der Öffentlichkeit, die Geburt von Sohn Joel wurde bei der ATV-Sendung "Teenager werden Mütter" in Szene gesetzt.Der damals 19-Jährige fing sich auch viel Kritik ein, weil er aufgrund der angeblichen Größe seines Gemächtes den Gebrauch von Kondomen ablehnte.Zuvor hat Marcell, den Fans des ATV-Quotenbringers bereits seit 2015 kennen, schon drei Kinder mit seiner Ex Kerstin gezeugt. Beim ersten war er 14 Jahre alt.Mittlerweile ist Marcell mit Vanessa verheiratet. Die steht angeblich kurz davor, Sohnemann Joel ein Geschwisterchen zu schenken. Vielleicht gibt es die ganze Geschichte ja in der neuen Staffel von "Teenager werden Mütter" zu sehen.