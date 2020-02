Marcells Haftstrafe war für Vanessa ein "Schock"

"Teenager werden Mütter"-Star Marcell nennt den wahren Grund für seine Gewichtsreduktion von fast 40 Kilo, es war die sogenannte "Häfn'-Diät".

Vanessas Ex-Freunde waren auch im Gefängnis

In der neunten Folge "Teenager werden Mütter" ließ Marcell die Bombe platzen: Er saß im Häf'n. "Was mir bei der Erziehung schwer fällt, ist, dass ich sie nicht zu 100 Prozent unter Kontrolle habe. Denn ich war ja im Gefängnis", gesteht der 21-Jährige.Zehn Monate und sogar Vanessas komplette Schwangerschaft mit Lina-Jolie musste er hinter Gittern verbringen: "Die ganze Geschichte hat so begonnen, dass Vanessa und ich schon vor zwei Jahren gewusst haben, dass der Tag kommen wird, wo ich eine Zeit lang weg sein werde." Marcell war mit 17 verurteilt worden, weil er laut eigenen Angaben "Blödsinn" gebaut hat. "Das war noch, wo ich in Wien war", erklärt er.Der Haftantritt war unumgänglich. Für Vanessa war das eine harte Zeit. Gerade als die Jung-Mama Kenntnis erlangt hatte, dass sie schon wieder schwanger ist, saß sie ganz allein da. Denn Marcell war in Wien – im Häf'n. Zwei Wochen darauf erfuhr Vanessa von ihrem Baby-Glück. "Es war schon ein Schock für mich, weil ich das schon mal mitgemacht habe - mit Ex-Freunden. Ich habe also ziemlich genau gewusst, was auf mich zukommt", gesteht Vanessa.Was genau der Grund für seine Haftstrafe war, verriet Marcell aber nicht. Eine Vorschau auf die nächste Folge verrät aber, dass wir am 5. März mehr erfahren werden ...