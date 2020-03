Teenie-Papa Marcell ist dank Knast "viel größer"

Die Zeit hinter Gittern hat den Fünffach-Vater zum Nachdenken gebracht: "Ich bin jetzt so wie ich bin und glücklich damit", freut sich der Teenager.

Außerdem: Schwiegermama-Besuch und neue Liebe

Während seiner Gefängniszeit hat Marcell rund 40 Kilo abgenommen. Die unfreiwillige Diät hat der Teenager aber bestens genützt: "Jeden Tag" habe er trainiert, erzählt der junge Vater, "ohne Pause". Dementsprechend stolz ist er auf das Ergebnis. Aber nicht nur äußerlich will er sich verändert haben. "Beim alten Marcell haben viele Faktoren mitgespielt. Da hat der Charakter nicht gepasst", reflektiert der geläuterte Fünffach-Papa."Ich habe mich wahrscheinlich mit mir selbst nicht zufrieden geben können".Seine neu gewonnene Größe habe sich auch positiv auf andere Körperregionen ausgewirkt. Deshalb sei er auch "viel größer" unterhalb der abgespeckten Gürtellinie geworden, lacht Marcell.Zum Lachen ist Kevin nicht zumute. Nach der Geburt der kleinen Aurelia überrascht Schwiegermama Laura ihn und Jessi im Krankenhaus. Im Vorfeld hat Kevin der Mutter seiner Freundin verboten, bei der Geburt dabei zu sein. Denn Laura stellt seit Jessis Schwangerschaft die Vaterschaft von Kevin in Frage: "Wir wissen, dass sie von Anfang bis zum Schluss beim Ex geschlafen hat", erklärt sie.Neo-Single Julia hat ihren Freund und Kindsvater Valentin vor die Tür gesetzt. "Ganz am Anfang als ich ihn kennengelernt habe, hat er relativ viel gemacht", erzählt sie, als ihre Mutter Simone zu Besuch kommt. Jetzt ist sie von ihm enttäuscht: "Er hat sich zum Negativen verändert, seitdem die Kleine da ist", klagt sie. "Es ist mit ihm bergab gegangen".Veränderungen stehen auch bei Teenager-Mama Kristin an. Frisch getrennt von ihrem Freund Matthias lässt sich die zweifache Mutter sein Namenstattoo am Oberarm entfernen. Privat ist jetzt dafür Platz für ihre neue Liebe Chris, der auch schon bei der Taufe ihres Kindes dabei war.