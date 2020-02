Haben sich Marcell und Vanessa erneut getrennt?

Das "Teenager werden Mütter"-Traumpaar führte schon in der Vergangenheit eine On/Off-Beziehung. Ist es wieder aus?

Erst vor einigen Tagen durften die Fans der ATV-Trashserie "Teenager werden Mütter" die Geburt von Vanessas Tochter Lina-Jolie im Hauptabendprogramm miterleben. Für den 21-jährigen Marcell ist die Kleine das insgesamt fünfte Kind.Doch das frische Familienglück wird jetzt durch eine traurige Nachricht getrübt. Marcell und Vanessa sollen sich getrennt haben. Schon wieder. In einem Instagram-Livestream wurde Marcell am Donnerstag darauf angesprochen. "Die Gründe sind privat", so seine knappe Antwort.Doch für das Paar ist eine Trennung eigentlich nicht wirklich etwas Neues oder Aufregendes. In der Vergangenheit gab es zwischen ihnen schon des Öfteren Brösel. Wieder zueinander gefunden hat man dann immer noch. Bleibt zu hoffen, dass es auch diesmal nur eine temporäre Auszeit ist.