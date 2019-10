Teenie-Bande wollte 13-Jährige brutal ausrauben

Riesenschock für zwei 13-Jährige in Tulln: Vier Jugendliche versuchten die Buben auszurauben, schlugen einem davon in die Magengrube und ins Gesicht.

Brutale Szenen am vergangenen Mittwoch in Tulln: Wie die Landespolizeidirektion NÖ am Montagmorgen berichtet, versuchte eine Teenager-Bande (alle 15 Jahre alt) zwei 13-Jährige auszurauben.Die beiden Buben erstatteten Anzeige bei der Exekutive, berichteten davon, dass sie von dem Quartett bedroht und aufgefordert wurden, ihr Geldbörserl herauszurücken.Dabei sollen die Täter die Kinder bei einer Bushaltestelle gegen die Wand gedrückt haben. Weil einige Passanten vorbeikamen und die 13-Jährigen um Hilfe baten, sollen die 15-Jährigen schließlich abgelassen haben.Aber nicht lange, denn ein Halbstarker verfolgte einen der Buben, verpasste ihm einen heftigen Schlag in die Magengrube und prügelte ihm auch ins Gesicht.Die Polizei konnte das Quartett ausforschen und traf auf einen Bekannten: Neben zwei Österreichern und einem Russen, war ein 15-jähriger Serbe Teil der Bande. Er war auch der Rädelsführer.Und der junge Bursch ist bereits im Visier von Polizei und Justiz. "Der Hauptbeschuldigte 15-jährige Serbe, welcher unter Auflagen aus der U-Haft bezüglich eines im Sommer 2019 begangenen schweren Raubes entlassen wurde, wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert", so die Landespolizeidirektion.