Teenie versuchte Polizist Waffe aus Holster zu ziehen

Für zwei junge Frauen (16 und 17 Jahre alt) klickten am Montag nach einem Einbruchdiebstahl in Wien die Handschellen. Dabei leisteten die zwei Jugendlichen vehement Widerstand.

Die Polizisten wurden wegen gegen 22.45 Uhr wegen eines Einbruchalarms in den 10. Bezirk beordert. Eine 16- und 17-Jährige sollen sich über einen Zaun Zutritt in ein Gelände und in weiterer Folge in ein Gebäude verschafft haben.Die beiden Österreicherinnen versuchten beim Eintreffen der Beamten zu flüchten, konnten allerdings erfolgreich von den Polizisten gestoppt werden.Bei den Festnahmen setzten sich die zwei Jugendlichen dann vehement zur Wehr. Neben Tritten und Schlägen versuchte eine der jungen Frauen die Dienstpistole eines Beamten aus dem Sicherheitsholster zu reißen.Alle Versuche blieben erfolglos und die Jugendlichen wurden festgenommen. Während des Einsatzes kam auch der Polizeihubschrauber "Libelle" zum Einsatz.